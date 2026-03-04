Из Ирана эвакуированы 1249 человек (ФОТО) Обновлено

Добавлены подробности (последняя версия опубликована в 10 41)

БАКУ /Trend/ - Продолжается эвакуация из Ирана граждан Азербайджана и других стран.

По информации Trend, с 8.00 28 февраля по 18.00 4 марта из Ирана были эвакуированы в общей сложности 1249 человек, являющихся гражданами разных стран.

Так, эвакуированы 400 граждан Китая, 249 граждан России, 256 граждан Азербайджана, 105 граждан Таджикистана, 80 граждан Пакистана, 46 граждан Омана, 18 граждан Саудовской Аравии, 9 граждан Грузии, 7 граждан Беларуси, по 6 граждан ОАЭ и Словакии, 5 граждан Сербии, по 4 гражданина Ирана, Иордании, Швейцарии, Нигерии, Японии.

В этом перечне также по 3 гражданина Катара, Бангладеш, Франции, Узбекистана, Мексики, Филиппин и Казахстана, по 2 гражданина Непала, Турции, Йемена, Кыргызстана и Италии. По 1 гражданину Польши, Туниса, Ливана, Индии, Бразилии, Великобритании, Мьянмы, Мальдив, ЮАР, Кубы и Украины.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.