Из Ирана в Азербайджан эвакуировано 725 человек (ФОТО) Обновлено

обавлены подробности (последняя версия опубликована в 11 01)

БАКУ /Trend/ - Продолжается эвакуация из Ирана граждан Азербайджана и других стран.

По информации Trend, с 8:00 28 февраля по 14:00 3 марта из Ирана были эвакуированы в общей сложности 725 граждан разных стран.

Среди них 165 граждан Азербайджана, 224 граждан Китая, 127 граждан России, 71 гражданин Пакистана, 66 граждан Таджикистана, 18 граждан Саудовской Аравии, 7 граждан Грузии, 6 граждан ОАЭ, 6 граждан Словакии, 5 граждан Сербии, 4 гражданина Иордании, 3 гражданина Катара, 3 гражданина Бангладеш.

В списке также по 2 гражданина из Филиппин, Непала, Казахстана, Франции и Узбекистана, Турции, Ирана. Эвакуировано по 1 человеку из числа граждан Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.

11:01

Эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана продолжается.

Как сообщает во вторник Trend, с 8:00 28 февраля по 10:00 3 марта из Ирана было эвакуировано всего 615 человек.

Среди них 157 граждан Азербайджана, 150 граждан Китая, 127 граждан России, 66 граждан Пакистана, 52 гражданина Таджикистана, 18 граждан Саудовской Аравии, семь граждан Грузии, шесть граждан ОАЭ, пять граждан Сербии, четыре гражданина Иордании, по три гражданина Катара и Бангладеш.

В списке также по пять граждан Филиппин, Непала, Казахстана, Франции и Узбекистана, а по одному человеку были эвакуированы из Турции, Италии, Польши, Туниса, Ливана, Индии и Бразилии.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!