Два замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана освобождены от должностей (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:04)

БАКУ /Trend/ - Генерал-лейтенант Оруджали Гаджиев и генерал-лейтенант Этибар Мирзоев освобождены от должностей заместителей министра по чрезвычайным ситуациям Кямаледдина Гейдарова.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Так, их имена удалены из раздела "Руководство" на официальном сайте министерства.

Отметим, что в настоящее время на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Рафаил Мирзоев указан в качестве 1-го заместителя, генерал-лейтенант медицинской службы Фаиг Тагизаде, Тапдыг Амирасланов и Адиль Абдуллаев - в качестве заместителей министра.