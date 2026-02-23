Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев определил полномочные органы по Конвенции ООН против киберпреступности (Дополнено)

Политика Материалы 23 февраля 2026 16:22 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:48)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности с соответствующими заявлениями и оговорками Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, согласно закону, полномочия по приему и исполнению запросов о взаимной правовой помощи в сфере киберпреступности в рамках Конвенции, или по направлению таких запросов в органы, ответственные за их исполнение, по оказанию помощи другим государствам-участникам в подготовке и реализации конкретных мер по предотвращению киберпреступности, а также функции круглосуточного контактного центра для оказания такой помощи будут осуществляться Службой государственной безопасности, а направление и прием запросов об экстрадиции или временном задержании - министерством юстиции.

Следует отметить, что Азербайджан проявил особенно активное участие в процессе подготовки окончательного проекта Конвенции ООН о киберпреступности, который стал результатом многолетних напряженных усилий мирового сообщества.

Делегация, в состав которой вошли представители Службы государственной безопасности, министерства иностранных дел, Государственной службы по специальной связи и информационной безопасности и других государственных органов, продемонстрировала конструктивную и принципиальную позицию в многосторонних переговорах и внесла субстантивный вклад в разработку текста документа.

Конвенция против киберпреступности была принята Генеральной Ассамблеей ООН 24 декабря 2024 года. Она является первым документом, формирующим единую, юридически обязательную международную основу для борьбы с киберпреступностью на глобальном уровне.

Ратификация Конвенции укрепит деятельность органов безопасности и правоохранительных органов. Документ регулирует международные правовые процедуры с использованием электронных доказательств, повышает эффективность транснациональных расследований. Механизмы незамедлительного международного сотрудничества позволяют оперативно реагировать на киберпреступность.

Лента

Лента новостей

Читать все новости