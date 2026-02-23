В Баку проходит заседание Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14.00)

БАКУ/Trend/ - В Баку началось 17-е заседание Азербайджано-иранской совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Trend со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане, заседание проводится под руководством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег.

В ходе заседания стороны проведут переговоры по всем направлениям двустороннего сотрудничества, обсудят программы и потенциалы, которые должны быть реализованы и развиты между двумя странами до следующего года.

Одним из ключевых направлений сотрудничества между странами является транспортная сфера и развитие совместной приграничной инфраструктуры, и в этой области достигнуты заметные успехи.



Также будет обсужден ход реализации проектов между двумя странами в сферах экономики, транспорта и энергетики.

В частности, в повестку заседания войдут вопросы строительства железнодорожной линии Решт–Астара в рамках полной реализации потенциала международного транспортного коридора «Север–Юг», а также сотрудничество по приоритетным для двух стран проектам гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз Галасы», а также проектам ГЭС «Ордубад» – «Маразад».

Кроме того, ожидается обсуждение сроков ввода в эксплуатацию моста Агбенд–Келале после завершения его строительства.

По завершении заседания ожидается подписание итогового меморандума совместной комиссии сопредседателями в связи с проведенными переговорами и достигнутыми соглашениями в экономической, культурной и других сферах сотрудничества.

Новость обновляется