Опубликована аудиозапись разговора Рамиза Мехтиева с иностранными спецслужбами (ВИДЕО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Службой государственной безопасности Азербайджана были проведены следственные мероприятия в связи с преступными деяниями, направленными против государственных органов.

Как передает Trend, СГБ распространила аудиозапись Рамиза Мехтиева.

В записи Рамиз Мехтиев на русском языке заявляет о наличии предложения по перестройке системы государственного управления в Азербайджане.

Сообщается, что Рамиз Мехтиев 27 сентября 2025 года через своего помощника Амирова Эльдара Гурбан оглу и других лиц, представил Али Керимли письменный материал, подготовленный в августе-сентябре 2025 года на иностранном языке под названием «Предложения по реструктуризации системы государственного управления», содержащий секретные планы и направления действий против государственной власти, и с целью совместного согласования вопросов, изложенных в этом документе, 3 октября 2025 года он направил окончательный отредактированный вариант вышеуказанной статьи через сотрудников ОАО «Шарг-Гарб», владельцем которого он фактически является, высокопоставленным должностным лицам органов спецслужб иностранного государства, с которыми заранее лично связался, и указанная отправка была технически зафиксирована.

Этими деяниями Рамиз Мехтиев совершил действия, направленные на захват государственной власти с помощью органов иностранных спецслужб и насильственное изменение конституционной структуры, а также предал государство, оказывая помощь представителям иностранного государства вопреки интересам государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается.

