Обсуждено стратегическое партнёрство между Азербайджаном и Китаем - ДОПОЛНЕНО

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:07)



БАКУ /Trend/ - 28 января министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Китайскую Народную Республику встретился с министром иностранных дел Китая Ван И.

Как сообщили Trend в МИД, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Китаем, а также региональные и международные вопросы.

Министры с удовлетворением отметили высокий уровень политического диалога и подчеркнули, что установление всестороннего стратегического партнёрства между двумя странами в 2025 году способствовало качественному выходу отношений на новый уровень. Было отмечено, что многочисленные соглашения, подписанные в ходе государственного визита Президента Азербайджана в Китай в апреле прошлого года, дали дополнительный импульс сотрудничеству по ряду направлений. Было подчеркнуто, что в 2027 году будет отмечаться 35-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.

Министры подчеркнули важность дальнейшего расширения сотрудничества, основанного на взаимном доверии и уважении, в таких сферах, как торгово-экономическая деятельность, транспорт и логистика, энергетика, возобновляемая энергия, промышленность, цифровая трансформация, сельское хозяйство, гуманитарная и образовательная сферы. Были отмечены совместные усилия по реализации проектов в рамках Среднего коридора и Международного транспортного маршрута через Каспий.

На встрече также было подчеркнуто значение продолжения взаимной поддержки в рамках международных организаций, проведён обмен мнениями по вопросам региональной безопасности. Рассматривалось сотрудничество в рамках ООН, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Движения неприсоединения и других многосторонних форматов. Стороны также отметили, что укрепление международных связей, расширение образовательного, культурного, туристического и молодежного обмена играет важную роль в устойчивом развитии двусторонних отношений.

В ходе встречи обсуждались глобальные и региональные вопросы безопасности, планы сотрудничества в формате Центральной Азии. Кроме того, азербайджанская сторона проинформировала о послеконфликтном восстановлении и угрозе мин, выразила благодарность китайской стороне за поддержку ANAMA в деятельности по разминированию.

Также на встрече был проведён обмен мнениями по другим вопросам.