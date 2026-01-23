Председатель Конгресса депутатов Испании посетила в Баку Аллею почетного захоронения и Парк Победы (Дополнено)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:56)

БАКУ /Trend/ -23 января находящаяся с официальным визитом в нашей стране председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Франсина Арменголь Сосиас посетила на Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend со ссылкой Милли Меджлис, в ходе посещения была почтена память общенационального лидера, к его могиле был возложен венок.

В рамках визита гость посетила в Баку Парк Победы и возложила венок к монументу Победы, почтив память погибших в Отечественной войне. Затем она ознакомилась с созданным в парке Музеем Победы.

Председателю Конгресса депутатов Испании сообщили, что экспозиция музея была разработана с учетом международного опыта и существующих музейных концепций, с применением новейших технологий. Посещая выставочные залы, испанский спикер ознакомилась с фактами, фото- и видеоматериалами, интерактивными демонстрациями и другими экспонатами, отражающими правду о конфликте, ход 44-дневной Отечественной войны и восстановление государственного суверенитета в результате славной Победы.

Во время визита гостью сопровождали глава Рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Испанией Севиль Микаилова, посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов и другие официальные лица.