На военном мемориальном кладбище похоронен Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

Политика Материалы 16 января 2026 12:59 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликовано в 11:43)

БАКУ/Trend/ - 16 января Национальный герой Азербайджана Шахин Тагиев был похоронен на Военном мемориальном кладбище.

Как сообщает Trend, сначала состоялась церемония прощания с Национальным героем Азербайджана. В церемонии приняли участие представители государственных структур и общественности.

Затем тело Шахина Тагиева было предано земле под звуки государственного гимна Азербайджанской Республики и оружейного залпа.

В память о Национальном герое Азербайджана были прочитаны молитвы, на его могилу возложены цветы и венок.

Напомним, что уроженец города Шуша Шахин Талыб оглу Тагиев родился 3 февраля 1949 года в городе Тертер. В 1969 году окончил Энергетический техникум и был направлен в Удмуртскую область России. В молодые годы работал в России и Азербайджане в энергетической сфере и торговле, а в 1988 году присоединился к национально-освободительному движению. В 1991 году был добровольцем в Карабахской войне, командовал ротой в звании лейтенанта. В 1992 году был назначен командиром батальона «Гуртулуш», созданного на базе той же роты, проявил особую храбрость при прорыве вражеского фронта на агдеринском направлении, а также в боях на тертерском, сейсуланском, ярымджанском и левонархском направлениях. Скончался 29 декабря 2025 года в Мальмё (Швеция) после продолжительной болезни.

Государственный комитет по работе с диаспорой глубоко опечален смертью Шахина Тагиева, выражает искренние соболезнования семье и близким Национального героя, а также всему диаспорскому сообществу.

11:43

