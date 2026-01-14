Азербайджан передал Армении Вагифа Хачатряна, Геворга Суджяна, Давида Давтяна и Викена Эулджекджяна (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:37)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с достигнутым между Азербайджаном и Арменией двусторонним соглашением и принципами гуманизма, Азербайджан передал Армении четырех лиц, признанных виновными по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и отбывающих наказание в нашей стране - Хачатряна Вагифа Черкези, Суджяна Геворга Рубеновича, Давтяна Давида Тиграни и Эулджекджяна Викена Абрахама.

Как сообщает Trend, это можно рассматривать как результат успешно продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Права переданных лиц были в полной мере обеспечены во время их содержания под стражей в Азербайджане, а условия их содержания и состояние здоровья соответствовали международным стандартам. Они прошли медицинское обследование также перед отправкой в ​​Армению и были признаны здоровыми.

Среди них Вагифу Хачатряну, состояние здоровья которого было неудовлетворительным, была оказана вся необходимая медицинская помощь, и он постоянно находился под медицинским наблюдением.

Этот шаг является очередным жестом доброй воли со стороны Азербайджана, и демонстрирует, что страна привержена мирной повестке, искренне участвует в мирном процессе.

Отметим, что Вагиф Хачатрян был обвинен в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района в составе незаконных армянских вооруженных формирований. По приговору Бакинского военного суда он был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Эулджекджян Викен Абрахам - ливанский наемник-террорист, воевавший в составе армянской армии в Карабахской войне. Он был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Давит Давтян и Геворг Суджян - граждане Армении, обвиняемые в шпионаже. Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям каждый из них был приговорен к 15 годам лишения свободы.

