Азербайджан передал Армении Вагифа Хачатряна, Геворга Суджяна, Давида Давтяна и Викена Эулджекджияна (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с достигнутым между Азербайджаном и Арменией двусторонним соглашением и принципами гуманизма, Азербайджан передал Армении четырех лиц, признанных виновными по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и отбывающих наказание в нашей стране - Хачатряна Вагифа Черкези, Суджяна Геворга Рубеновича, Давтяна Давида Тиграни и Эулджекджияна Викена Абрахама.

Как сообщает Trend, это можно рассматривать как результат успешно продолжающегося мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Права переданных лиц были в полной мере обеспечены во время их содержания под стражей в Азербайджане, а условия их содержания и здоровье соответствовали международным стандартам. Они также прошли медицинское обследование перед отправкой в ​​Армению и были признаны здоровыми.

Среди них Вагифу Хачатряну, состояние здоровья которого было неудовлетворительным, была оказана вся необходимая медицинская помощь, и он постоянно находился под медицинским наблюдением.

