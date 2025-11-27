В Баку состоялось 12-е заседание Рабочей группы по медиа и информации ОТГ (ФОТО) (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 10.26)

БАКУ/Trend/ - 27 ноября в Баку состоялось 12-е заседание Рабочей группы по медиа и информации Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Trend, выступив со вступительной речью директор Департамента международных отношений и работы с документацией Агентства развития медиа Азербайджана Расим Багиров отметил, что совместные проекты в сфере медиа, реализуемые в рамках ОТГ, институциональные механизмы сотрудничества и взаимный обмен информацией вносят значительный вклад в формирование единого и устойчивого коммуникационного пространства тюркоязычных государств.

Он подчеркнул, что вопросы, отраженные в повестке дня заседания, открывают новые возможности для укрепления информационной безопасности, координации совместных действий в борьбе с дезинформацией, развития навыков стратегической коммуникации и более эффективной реализации совместных инициатив в сфере СМИ.

Заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман в своем выступлении сказал, что современная информационная среда требует новых подходов не только в вопросах безопасности, но и в вопросах управления, планирования и межгосударственной координации.

Отмечено, что расширение диалога между медиа-институтами в рамках ОТГ, системное налаживание информационных потоков и решение других важных вопросов являются одними из основных целей организации на ближайшие годы.

Было подчеркнуто, что в эпоху ускорения цифровой трансформации взаимодействие в медиасфере не должно ограничиваться передачей информации, а должно включать такие направления, как применение инновационных подходов, использование потенциала новых медиа инструментов и формирование общей культуры коммуникации.

Затем был обсужден ход реализации Плана действий ОТГ на 2025 год в соответствующей области, который будет обновлен в соответствии с предстоящими в 2026 году задачами.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по проекту Коммюнике – итоговому документу 7-го заседания министров и должностных лиц ОТГ, ответственных за СМИ и информацию.

Также были рассмотрены предложения по месту и дате проведения следующего заседания.