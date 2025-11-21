Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с 33-й годовщиной создания партии "Ени Азербайджан" (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:21)

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву в связи с 33-й годовщиной создания партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

Об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента, сообщает в пятницу Trend.

Она отметила, что создание партии "Ени Азербайджан" 21 ноября 1992 года стало одним из важнейших событий политической жизни страны.

"Партия "Ени Азербайджан", связанная с именем великого лидера Гейдара Алиева, сыграла чрезвычайно важную роль в развитии независимой государственности, сохранении общественно-политической стабильности в стране, укреплении национального единства и солидарности", - сказала С.Гафарова.

По словам спикера, за последние 22 года под руководством Президента Ильхама Алиева партия стала движущей силой общественно-политических процессов как ведущая политическая сила общества. "Как вы знаете, подавляющее большинство депутатов, избранных в Милли Меджлис, также являются членами партии "Ени Азербайджан". И это показывает, насколько большим авторитетом партия пользуется в обществе, в народе. Партия "Ени Азербайджан" - сильнейшая политическая организация не только нашей страны, но и Южного Кавказа.

В связи с 33-й годовщиной создания партии "Ени Азербайджан" я сердечно поздравляю председателя нашей партии, Президента Ильхама Алиева, первого заместителя председателя партии Мехрибан Алиеву, всех членов партии, желаю им новых успехов на пути служения народу и государству", - сказала С.Гафарова.

