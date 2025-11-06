В Баку прошла подготовка к параду в честь 5-й годовщины Победы (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:28)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошла подготовка к военному параду, посвященному 5-й годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает Trend, в связи с подготовкой к параду прошли учения с подразделениями Вооруженных сил Азербайджанской Республики, продемонстрирована военная техника.

Отметим, что 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.

Кроме того, сегодня в Баку состоялись шествия в сопровождении военных оркестров, посвященные пятой годовщине Победы.

Шествия прошли по направлениям: Аллея шехидов - Комплекс Flame Towers - метро «Ичеришехер» - Крепостные ворота - Азербайджанский государственный кукольный театр - площадь Азнефть - памятник Бахраму Гуру, а также Спортивно-развлекательный центр "Олимпик стар" - улица Самеда Вургуна - Парк офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников.

