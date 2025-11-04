Главы МИД Азербайджана и Алжира обсудили вопросы расширения отношений и сотрудничества (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:06)

БАКУ /Trend/ - 4 ноября министр иностранных дел Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Алжирскую Народную Демократическую Республику встретился с государственным министром, министром иностранных дел и национальных общин за рубежом и по делам Африки Ахмедом Аттафом.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана, после встречи один на один между министрами состоялась встреча в расширенном составе с участием делегаций обеих сторон.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы повестки азербайджано-алжирского двустороннего и многостороннего сотрудничества, региональные и глобальные события, а также ситуация на Ближнем Востоке.

Были выражены удовлетворение нынешним уровнем азербайджано-алжирских отношений сотрудничества, основанных на взаимном уважении и общих ценностях, а также солидарность в том, что взаимные визиты на высшем и высоком уровнях способствуют развитию наших межгосударственных связей.

Отмечалась роль политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, состоявшихся в апреле текущего года, встреч между министрами иностранных дел в деле всестороннего и систематического продвижения азербайджано-алжирского сотрудничества. Также отмечено сотрудничество между Азербайджаном и Алжиром в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. Подчеркивалась важность мероприятий глобального и регионального значения, проводимых нашей страной. В этом контексте обсуждались предстоящие в следующем году в Баку саммит Организации исламского сотрудничества и Всемирный форум городов ООН.

Были рассмотрены возможности сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, нефтегазовой отрасли и возобновляемой энергетике. Говорилось о роли увеличения обменов по сферам образования и культуры, обсуждалась роль широкого использования туристического потенциала в сближении наших народов.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о ситуации в регионе в постконфликтный период, ходе восстановительных работ.

Также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и многосторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем министры двух стран подписали Соглашение о создании Совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Алжирской Народной Демократической Республики.

Подчеркивалось, что Совместная комиссия станет важным механизмом для дальнейшего углубления отношений между двумя странами.

