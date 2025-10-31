Джейхун Байрамов и Петер Сийярто обсудили развитие стратегического партнерства (ФОТО) (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:40)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Самарканде с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто в рамках своего рабочего визита в Узбекистан.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития существующих отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Венгрией, вопросы сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, планы на будущее и проекты.

Дж.Байрамов отметил, что политический диалог, взаимные визиты и контакты, а также такие механизмы, как стратегический диалог и политические консультации между двумя странами, способствуют развитию партнерских отношений.

Затем состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня многосекторального сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетической безопасности, возобновляемых источников энергии, гуманитарной сфере, образовании, культуре и др. В частности, было подчеркнуто наличие потенциала для дальнейшего укрепления экономических отношений и роль Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии в обсуждении перспектив в этом направлении.

Было подчеркнуто, что развитие и передача возобновляемых источников энергии являются одним из важных компонентов стратегического партнерства, а также необходимость продолжения деятельности по продвижению инициативы "Черноморский подводный кабель/Зеленый средний коридор" в этом направлении.

С благодарностью был отмечен вклад Венгрии в строительные работы, проводимые на освобожденных территориях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

