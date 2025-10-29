В Баку прошел официальный прием по случаю 102-й годовщины образования Турецкой Республики (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:53)

БАКУ /Trend/ - Во дворце "Гюлистан" в Баку состоялся официальный прием по случаю 102-й годовщины образования Турецкой Республики.

Как сообщает Trend, мероприятие было организовано посольством Турции в Азербайджане.

На приеме, который начался с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции, присутствовали члены дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, военные атташе, общественные и политические деятели, депутаты парламента и представители СМИ.

Первым выступил посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн. Он отметил, что современная Турецкая Республика была основана в 1923 году в результате национальной борьбы турецкого народа под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка против империалистических держав. Сегодня отмечается 102-я годовщина образования Республики. Он отметил, что основным принципом внешней политики страны с самого начала было мирное сосуществование со всеми народами мира, в первую очередь с соседями. Изречение Ататюрка "мир в стране - мир во всем мире" как нельзя лучше выражает этот принцип.

"Сегодняшняя Турецкая Республика с ее историей, географией, культурой и политическими взглядами стала принципиальным и влиятельным актором в глобальном масштабе под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана", - сказал посол.

По его словам, Турция является сильным партнером Европы и ориентированного на США западного мира в политическом и экономическом плане. С другой стороны, Турция также является важной частью исламского мира с точки зрения цивилизационных традиций и играет важную роль в Организации исламского сотрудничества. "В последние годы наша страна многогранно развивает отношения с тюркским миром через Организацию тюркских государств. Тюркский мир - наша общая семья. Углубление сотрудничества между братскими странами - главное желание и ожидание наших народов", - сказал он.

Затем выступила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, которая отметила, что с глубоким уважением чтит память основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка и сказала, что идеи Ататюрка о республиканском устройстве, светской государственности и демократических ценностях лежат в основе устойчивого развития братской Турецкой Республики.

С.Гафарова подчеркнула, что под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция стала одним из самых могущественных государств мира. Сегодня братская страна занимает лидирующие позиции среди государств, определяющих контуры новой системы международных отношений. Своей независимой и многовекторной внешней политикой Турция подает пример ответственности, принципиальности и дальновидности. Усилия Турции в ряде кризисных регионов, от Ближнего Востока до Восточной Европы, служат миру и диалогу, вызывая глубокое уважение во всем мире. Дипломатия Турции – символ гибкости и мудрости, а ее голос – эхо мира, стабильности и справедливости.

"Объединение творческой энергии тюркского народа привело к достижению удивительных успехов в экономике, науке, технике, оборонной промышленности и других областях. Братская страна сегодня занимает достойное место в ряду крупнейших экономик мира, реализует важные проекты в стратегических областях. Турция стала главным центром энергетических, транспортных и логистических маршрутов, соединяющих континенты. Турция - страна, которая уверенно смотрит в будущее, привержена национальным ценностям и открыта для инноваций. Опыт Турции доказывает, что сила государства измеряется не только его экономическим и военным потенциалом, но и его моральной ответственностью, его способностью созидать и обороняться", - сказала она.

