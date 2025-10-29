Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Омана в формате один на один (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:21)

БАКУ /Trend/ - В рамках официального визита в Султанат Оман министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел этой страны Бадром Аль-Бусаиди.

Как передает Trend, об этом сообщается в аккаунте МИД Азербайджана в соцсети X.

Министры подчеркнули важное значение постоянного диалога на высоком уровне и взаимных визитов для углубления партнерства между Азербайджаном и Оманом.

Стороны обсудили новые направления сотрудничества в экономической, торговой, гуманитарной и культурной сферах.

На встрече было особо отмечено важное событие - официальное открытие посольства Азербайджана в Маскате. Подчеркнуто, что этот шаг станет важным новым импульсом для развития отношений между двумя странами.

Стороны также высоко оценили плодотворное сотрудничество в рамках ООН, Движения неприсоединения (ДН) и ОИС (Организация исламского сотрудничества).

Кроме того, была подчеркнута важность тесного сотрудничества в рамках таких мероприятий высокого уровня, как Саммит ОИС и Всемирный градостроительный форум, которые пройдут в Азербайджане в 2026 году.

