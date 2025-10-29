Конституция была правовой, моральной и философской основой борьбы за суверенитет в период оккупации – Сахиба Гафарова (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 10.41)

БАКУ/Trend/ - Последние двадцать два года вошли в историю азербайджанской государственности как период динамичного и всестороннего развития. В этот период реальная сила Конституции Азербайджана была проверена на практике.

Как сообщает Trend, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила об этом в своем выступлении на международной парламентской конференции на тему «Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире», посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджанской Республики.

Спикер напомнила, что 20 процентов международно признанной территории Азербайджана почти тридцать лет находились под оккупацией Армении:

«В этот период Конституция была правовой, моральной и философской основой борьбы за территориальную целостность и суверенитет нашего государства. Основной закон нашей страны был фундаментом наших дипломатических усилий по прекращению вооруженной агрессии и установлению мира».

Она отметила, что в результате исторических побед, достигнутых в Отечественной войне 2020 года и антитеррористической операции 2023 года, Азербайджан сам восстановил силу международного права.

«С утверждением территориальной целостности и суверенитета нашего государства принципы, заложенные в Конституции Азербайджана, нашли свое воплощение в реальной жизни», — подчеркнула С. Гафарова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!