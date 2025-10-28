Милли Меджлис примет заявление в связи с пятой годовщиной Победы Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 16.58)

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис Азербайджанской Республики примет заявление в связи с пятой годовщиной Победы Азербайджана.

Как сообщает Trend, этот вопрос включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 31 октября.

Следует отметить, что согласно распоряжению "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике", подписанному Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года, ежегодно 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.