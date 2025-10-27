Назначен новый посол Азербайджана в Японии - Распоряжение (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована в 16.31)
БАКУ /Trend/ - Фарид Талыбов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Японии.
Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
Согласно распоряжению, Фарид Юнис оглу Талыбов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Японии.
Согласно другому распоряжению главы государства, Гюрсель Гудрат оглу Исмаилзаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Японии.