Назначен новый посол Азербайджана в Японии - Распоряжение (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Фарид Талыбов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Японии.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

Согласно распоряжению, Фарид Юнис оглу Талыбов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Японии.

Согласно другому распоряжению главы государства, Гюрсель Гудрат оглу Исмаилзаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Японии.