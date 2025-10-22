Премьер-министры Азербайджана и Грузии провели встречу один на один (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:42)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, 21 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов отправился с рабочим визитом в Грузию для участия в церемонии открытия V Тбилисского форума "Шелковый путь".

Как сообщает Trend, 22 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках своего рабочего визита в Тбилиси встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

А.Асадов передал премьер-министру Грузии приветствие Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

И.Кобахидзе выразил благодарность за приветствия Президента Ильхама Алиева, а также попросил передать его приветствия главе Азербайджанского государства.

На встрече было подчеркнуто значение V Тбилисского форума "Шелковый путь".

Была выражена удовлетворенность всесторонним развитием отношений между Азербайджаном и Грузией на основе добрососедства и стратегического партнерства.

Премьер-министры обсудили вопросы, связанные с расширением взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в торгово-экономическом, инвестиционном, транспортно-транзитном, нефтегазовом, "зеленом" энергетическом, гуманитарном и других направлениях, рассмотрели совместные проекты, реализуемые в различных сферах.

