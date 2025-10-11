Участники международной конференции совершили намаз в Зангиланской мечети (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Участники международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц" в контексте Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам в рамках поездки в Зангилан посетили мечеть, где совершили намаз.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, в рамках визита участников конференции на освобожденные от оккупации территории они посетили недавно построенную мечеть в городе Зангилан. Им была предоставлена подробная информация о мечети. Затем гости совершили намаз в мечети.

Отметим, что после освобождения Зангилана в 2020 году была восстановлена историческая мечеть Имама Гусейна, а рядом с ней 26 апреля 2023 года Президентом Ильхамом Алиевым был заложен фундамент новой Зангиланской мечети, которая впоследствии была построена.

15:08

Начался визит в Зангилан участников международной конференции на тему "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести".

Как сообщает Карабахское бюро Trend, участники конференции посетили памятник "Зафар" в центре села Агалы.

Также они ознакомились с условиями, созданными в селе Агалы для возвращения населения.

Следует отметить, что вчера участники конференции посетили место массового захоронения, обнаруженное на территории села Баллыгая Агдеринского района, и ознакомились с Шушинской тюрьмой, где в период оккупации содержались азербайджанские пленные.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!