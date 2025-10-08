В Университете АDА состоялась презентация проекта "Приложение для изучения азербайджанского языка жестов" (ФОТО) (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:34)

БАКУ /Trend/ - 8 октября в Университете АДА состоялась презентация нового мобильного приложения для изучения азербайджанского жестового языка - JestPlus.

Как сообщает Trend, проект был реализован Университетом АДА и Фондом Университета АДА. Эта инициатива, реализуемая при финансовой поддержке компании bp и ее партнеров, а также оператора сотовой связи Nar, направлена ​​на содействие инклюзивности.

На мероприятии выступили заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Байрамов, проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде, президент Фонда Университета АДА Натиг Гаджиев, вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли и директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Nar Хокума Керимова. В ходе мероприятия также был показан короткий видеоролик о процессе разработки приложения.

Руководитель проекта, преподаватель факультета информационных технологий и инженерии Университета АДА Нураддин Садылы в своем выступлении отметил, что благодаря приложению JestPlus изучение азербайджанского жестового языка теперь станет простым и увлекательным. Он отметил, что это приложение позволяет пользователям изучать жестовый язык в любое время и в любом месте, без необходимости присутствия преподавателя. По словам Нуреддина Садылы, проект - это не просто создание приложения, но и важный шаг на пути к инклюзивному обществу, инициатива, которая послужит мостом для развития общества в этом направлении.

Новое приложение не ограничивается обучением жестовому языку. Платформа, основанная на педагогическом подходе, позволяет пользователям систематически изучать жестовый язык с помощью уроков, интерактивных заданий и тестов. Приложение содержит 789 видеороликов, 358 жестовых слов, 27 иллюстративных изображений и 32 анимации, которые помогают пользователям развивать реальные навыки общения.

Техническую поддержку в разработке приложения оказали выпускники Университета АДА, а сбор данных проводился совместно с общественным объединением "Поддержка глухих".

Следует отметить, что приложение JestPlus вскоре станет доступно всем желающим изучить азербайджанский жестовый язык.

