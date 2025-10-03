Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
В Баку прошел II Национальный форум по конкуренции (Обновлено)

Политика Материалы 3 октября 2025 20:52 (UTC +04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:23)

БАКУ /Trend/ - При организации Государственного агентства по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики прошел II Национальный форум по конкуренции.

Как сообщает Trend, на форуме состоялся широкий обмен мнениями о роли конкурентной политики в экономическом развитии, регулировании деятельности естественных монополий.

В мероприятии приняли участие депутаты, представители государственных органов, бизнес-ассоциаций, частного сектора и другие заинтересованные стороны.

Форум был организован с целью анализа конкурентной политики в современных экономических условиях, регулирования деятельности естественных монополий, существующих проблем в этой сфере и защиты общественных интересов, а также обмена мнениями по вопросам формирования эффективных и справедливых рыночных отношений.

На мероприятии выступили министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов, председатель Государственного агентства по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики Эльнур Багиров и президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджанской Республики Мамед Мусаев.

