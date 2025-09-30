Представление Президентом Ильхамом Алиевым реалий Южного Кавказа на трибуне ООН имеет особое значение - Сахиба Гафарова (Дополнено)

(Первая новость вышла в 12:31)

БАКУ /Trend/ - Выступление Президента Ильхама Алиева 25 сентября в Нью-Йорке на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН имеет историческое значение с точки зрения представления с главной международной платформы мира новых реалий, сложившихся на Южном Кавказе.

Об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на первом пленарном заседании осенней сессии парламента 2025 года, сообщает Trend.

"Глава нашего государства заявил, что Азербайджан за десятилетия прошел путь от статуса страны, подвергшейся агрессии и оккупации, до статуса страны-победительницы и регионального лидера. В выступлении было особо подчеркнуто, что военная победа ознаменовалась дипломатическим успехом", - отметила спикер.

Сахиба Гафарова подчеркнула, что парафирование мирного соглашения и другие достигнутые договоренности продемонстрировали способность нашего государства отстаивать свои национальные интересы. Мирное соглашение также показало, что устойчивый мир возможен только на основе норм международного права.

"В выступлении Президента Ильхама Алиева большое внимание было уделено разминированию и восстановлению освобожденных территорий, возвращению на родину бывших вынужденных переселенцев, развитию инфраструктуры. Азербайджан представлен как модель государства, способного превратить победу на поле боя в проект устойчивого развития.

Наша страна стала главным звеном транспортных и энергетических маршрутов, соединяющих Восток и Запад. Роль и значение Азербайджана выходят далеко за пределы региона, влияют на безопасность и прогресс Европы и Азии.

Очень важно, что в выступлении Президента Ильхама Алиева прозвучал призыв к реформированию системы международных отношений. Глава государства также подчеркнул важность основанных на международном праве принципов мира и развития, взаимного уважения и сотрудничества, невмешательства во внутренние дела государств и отказа от двойных стандартов. И представление этих принципов как взглядов Азербайджана на глобальную повестку дня сделало выступление Президента Ильхама Алиева важным компонентом дискуссий о будущем международного права и глобального управления. Слова, сказанные Президентом Ильхамом Алиевым с высокой трибуны, в том числе об опыте Азербайджана, будут чрезвычайно важны для многих государств”, - отметила спикер.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!