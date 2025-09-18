Комиссар Европейского Союза по вопросам расширения Марта Кос совершила поездку в Агдам (ОБНОВЛЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:44)

АГДАМ/Trend/ - Комиссар Европейского Союза (ЕС) по вопросам расширения Марта Кос совершила поездку в город Агдам.

Как сообщает региональный корреспондент Trend, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики Эмин Гусейнов проинформировал гостью об осуществляемых в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах созидательных работах, проектах.

Затем комиссар ЕС Марта Кос ознакомилась с работами по разминированию, проводимыми в селе Сарыджалы Агдамского района. Она была проинформирована о минном загрязнении Арменией территорий, а также проводимых Азербайджаном работах по разминированию.

Было сообщено, что в результате работ по разминированию, проведенных в Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020 года по 17 сентября 2025 года, от мин и взрывоопасных пережитков войны была очищена территория площадью 227 тыс. 713,3 гектара. Всего было обнаружено и обезврежено 209 тыс. 168 мин и других взрывоопасных остатков войны, в том числе 38 тыс. 600 противопехотных мин, 22 тыс. 192 противотанковых мины и 148 тыс. 376 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ). Разминирование проводится с использованием средств ручного разминирования, при поддержке механических машин специального назначения, собак-саперов.

Затем комиссар Европейского Союза по вопросам расширения наблюдала за процессом нейтрализации обнаруженных на этой территории мин.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!