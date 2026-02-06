Стало известно состояние учителя, раненного в лицее "Идрак" в Баку (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11.05)



БАКУ/Trend/ - 6 февраля около 09:10 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов из лицея «Идрак», расположенного в Бинагадинском районе.

В ответ на запрос Trend в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи и Клиническом медицинском центре сообщили, что по указанному адресу была направлена бригада скорой медицинской помощи.

По имеющейся информации, бригадой скорой помощи в Клинический медицинский центр была госпитализирована женщина 1997 года рождения.

Пациенту с диагнозом огнестрельное ранение были оказаны необходимые медицинские услуги, проведены соответствующие лабораторные и инструментальные обследования.

В настоящее время лечение продолжается в хирургическом отделении, состояние пациентки оценивается как средней степени тяжести.

11:09

Стали известны некоторые детали инцидента, связанного с тем, что ученик выстрелил в учителя в лицее «Идрак».

Как сообщает корреспондент Trend с места происшествия, инцидент был зафиксирован на втором этаже учебного заведения.

Пострадавшей является учитель математики лицея Шахла Камилова.

11:07

По факту получения учителем телесных повреждений проводится расследование.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Отмечается, что 6 февраля в одной из школ, расположенных в Бинагадинском районе столицы, по факту причинения учителю телесных повреждений в результате выстрела из огнестрельного оружия учеником, в Бинагадинской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и начато предварительное следствие. Ученик, подозреваемый в совершении происшествия, был задержан прокуратурой.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят осмотр места происшествия, а также выполняют необходимые процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин случившегося.

Пострадавшему лицу была своевременно оказана первичная медицинская помощь, после чего он был госпитализирован.

11:05

6 февраля около 09:00 перед частным лицеем "Идрак", расположенным в Бинагадинском районе города Баку, произошел инцидент с участием ученика 10-го класса.

Об этом Trend сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что он пришел в школу с охотничьим ружьем, принадлежащим его отцу, и ранил учителя, работающего в лицее.

Сотрудники полиции задержали ученика, охотничье оружие было изъято.

По данному факту проводится расследование.