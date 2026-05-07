IsDB работает с Цетробанком Азербайджана над созданием рамочной программы для выпуска сукук (Дополнено)

БАКУ/Trend/ - Группа Исламского банка развития (ISDB) активно работает с Центральным банком Азербайджана над созданием первой в стране рамочной программы для выпуска сукук.

Как сообщает Trend, об этом заявил менеджер отдела корпоративной стратегии и исследований Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD) Эльвин Эфенди в ходе презентации, посвященной подготовке к Ежегодному заседанию Группы Исламского банка развития в Баку.

По его словам, это создаст основу для будущих выпусков сукук как на суверенном уровне, так и на корпоративном этапе.

"Помимо косвенной поддержки МСП, мы также финансируем крупные корпоративные и инфраструктурные проекты. Это проекты, в которые местные финансовые институты не всегда готовы инвестировать по различным причинам, прежде всего из-за размера сделки, сложности структуры и сопутствующих рисков. В таких случаях мы подключаемся и напрямую инвестируем в корпоративные или крупные инфраструктурные проекты”, - отметил он.