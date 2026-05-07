ITFC выделила для частного сектора Азербайджана более $83 млн в виде кредитных линий (Дополнено)

БАКУ/Trend/ - Международная исламская корпорация по торговому финансированию (ITFC) выделила более 83 миллионов долларов США в виде кредитных линий для частного сектора Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в ходе презентации, посвященной подготовке к Ежегодному заседанию Группы Исламского банка развития (IsDB) в Баку.

По его словам, Азербайджан и IsDB имеют долгосрочное и успешное партнерство: "Азербайджан является членом IsDB с 1992 года. На сегодняшний день банк выделил более 1 миллиарда долларов США под государственные гарантии на реализацию 18 завершенных и одного продолжающегося проекта".

"В последние годы сотрудничество с Группой IsDB стало еще более динамичным. Состоялся ряд встреч и визитов на высоком уровне, включая визит председателя Группы IsDB Мохаммада Сулеймана Аль-Джассера в Азербайджан в 2023 году, подписание Меморандума о взаимопонимании по подготовке Рамочной программы сотрудничества с Азербайджаном на 2024 год, а также продолжающиеся встречи в 2025 и 2026 годах", - сказал Ю. Абдуллаев.

Он добавил, что эти контакты демонстрируют взаимную приверженность расширению сотрудничества в стратегически важных сферах: "Наше сотрудничество также включает Программу обратного взаимодействия IsDB, направленную на развитие потенциала и обмен знаниями между странами-членами. В рамках этой программы Азербайджан участвует в инициативах, связанных с развитием хлопководства, управлением водными ресурсами, цифровой трансформацией, предоставлением государственных услуг, финансовой инклюзивностью женщин и развитием качественной инфраструктуры".

По словам исполнительного директора, среди направлений, которые в настоящее время обсуждаются, особое значение имеют сотрудничество в области инфраструктурного развития, управления водными ресурсами, ирригации, транспортной инфраструктуры и коммунальных услуг: "Эти направления отражают приоритеты развития Азербайджана и создают возможности для практического сотрудничества по проектам, поддерживающим устойчивое управление ресурсами, региональное развитие и модернизацию общественной инфраструктуры".

Он добавил, что Азербайджан также успешно сотрудничает с другими структурами Группы IsDB.

"Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) оказала поддержку в расширении доступа к финансированию, главным образом для малого и среднего бизнеса, посредством кредитных линий и финансирования частного сектора. ITFC выделила более 83 миллионов долларов США в виде кредитных линий для частного сектора Азербайджана.

Сегодняшняя повестка включает презентации структур Группы IsDB, специализированные сессии по финансированию и торговле, а также возможности для налаживания деловых контактов. Уверен, что эти обсуждения помогут азербайджанским компаниям лучше понять доступные им практические инструменты и определить новые возможности для сотрудничества", - подчеркнул он.