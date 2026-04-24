Пять вагонов пшеницы отправлены транзитом через Азербайджан в Армению (ФОТО/ВИДЕО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:29)

БАКУ /Trend/ - Сегодня из России в Армению через Азербайджан транзитом осуществляется очередная поставка.

Как сообщает Trend, общий вес зерна в составе 5 вагонов составляет 350 тонн.

Грузовой поезд из пяти вагонов, перевозящий российскую пшеницу, отправился с железнодорожной станции "Баладжары" ЗАО "Азербайджанские железные дороги". Затем поезд через станцию "Бёюк-Кясик" проследует в Грузию, а оттуда направится в Армению.

До настоящего времени из России в Армению транзитом через Азербайджан было отправлено более 24 тысяч тонн зерна, более 1600 тонн удобрений и 68 тонн гречихи.

09:29

