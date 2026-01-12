В Баку состоится 6-е заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:12)

БАКУ /Trend/ - В Баку 13 января состоится 6-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Следует отметить, что сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Парвиз Шахбазов, а с итальянской стороны — заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириелли.

Пятое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджанской Республики и Италии состоялось в Риме 14 января 2020 года.

Отметим, что Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана. Так, в январе-ноябре 2025 года объем товарооборота между Азербайджаном и Италией составил 11,243 миллиарда долларов США. По информации Государственного таможенного комитета, это на 926,8 миллиона долларов США или на 9% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период товарооборот с Италией составил 25,21% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, Италия заняла первое место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций за отчетный период.

В январе-ноябре 2025 года Азербайджан экспортировал в Италию продукции на сумму 10,803 миллиарда долларов США. Это на 960,2 миллиона долларов США или на 9,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Таким образом, Италия заняла первое место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал наибольшее количество продукции за отчетный период.

За этот период на сырую нефть и нефтепродукты из битуминозных пород пришлось 6,525 миллиарда долларов США от общего объема экспорта продукции в Италию. Стоимость этого объема экспорта составила 12,671 миллиона тонн. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года стоимость сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород, экспортируемых из Азербайджана в Италию, увеличилась на 383,1 миллиона долларов США или на 6,2%, а объем — на 2,808 миллиона тонн или на 28,5%.

По последним данным Государственного комитета статистики, в январе-октябре 2025 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 7,903 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 3,876 миллиарда долларов США. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель увеличился на 628 миллионов долларов США или на 19,3% в стоимостном выражении и уменьшился на 160 миллионов кубометров или на 2% по объему.

Для сравнения, в январе-октябре 2024 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 8,063 миллиарда кубометров природного газа, общая стоимость этого экспорта составила 3,248 миллиарда долларов США.

В январе-ноябре 2025 года импорт из Италии в Азербайджан составил 439,469 миллиона долларов США, что на 33,4 миллиона долларов США или 7,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.