Обязательства PASHA Bank выросли за январь-июнь 2025 г. (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года совокупные обязательства PASHA Bank достигли 8,054 миллиарда манатов.

Как передает Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка за первое полугодие 2025 года, сообщил член Совета директоров, финансовый директор PASHA Bank Мурад Сулейманов.

Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обязательства банка увеличились на 680 миллионов манатов, или на 9,2%.

"Обязательства перед клиентами составили 6,814 млрд манатов, что составляет 84,6% от общего объема обязательств. В валютном секторе обязательства перед банками и государственными фондами достигли 988,290 млн манатов, что на 81,8% больше, чем в предыдущем периоде. При этом обязательства в манатах составили 726,801 млн манатов, а внешние обязательства - 261 489 тыс. манатов", - сказал М.Сулейманов.

