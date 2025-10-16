Объявлена рыночная ​​доля PASHA Bank (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:11)

БАКУ /Trend/ - PASHA Bank сегодня является одним из ведущих финансовых институтов страны.

Об этом заявил заместитель председателя правления PASHA Bank Бахруз Нагиев на пресс-конференции по итогам первого полугодия 2025 года, сообщает Trend.

"Мы работаем как частный банк с крупнейшим портфелем бизнес-кредитов, с рыночной долей в 19,31%.

Основная цель нашей деятельности - поддержка реального сектора, предпринимательства и ненефтяной экономики. Мы предоставляем различные финансовые решения и кредитные продукты для создания новых промышленных и сервисных секторов, а также расширения действующего бизнеса", - отметил он.

