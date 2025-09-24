За последние 5 лет экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Сербией активизировалось - Ана Брнабич (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:14)

БАКУ/Trend/ – За последние пять лет экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Сербией активизировалось.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала на совместной пресс-конференции с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич.

Спикер отметила, что рост товарооборота между двумя странами вырос в 24 раза.

"За последние 5 лет товарооборот увеличился с 20 до 560 миллионов долларов. Однако это значительно ниже нашего реального потенциала. Наши правительства крайне заинтересованы в дальнейшем развитии этого сотрудничества и товарооборота", - сказала она.

Ана Брнабич подчеркнула, что Азербайджан является одним из важнейших мировых поставщиков энергоносителей.

"Сегодня энергетическая безопасность рассматривается наравне с национальной безопасностью. Мы придаем большое значение укреплению нашего партнерства в энергетическом секторе", - отметила она.

