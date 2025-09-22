Названа общая стоимость проектов, согласованных в I день Азербайджанского международного инвестиционного форума (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:24)

БАКУ /Trend/ - Общая стоимость документов и проектов, подписанных в первый день форума, составляет более 5,5 млрд долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил журналистам министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

Министр подчеркнул, что, судя по количеству и составу участников сегодняшнего форума, в том числе представителей государственного сектора и корпораций, виден высокий уровень интереса к ведению бизнеса в Азербайджане и с Азербайджаном.

"Это не случайно. Потому что с политической точки зрения форум проходит под патронажем Президента Ильхама Алиева, а с другой стороны, это свидетельствует о растущей геоэкономической роли Азербайджана.

Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность всем партнерам по проведению форума. Это будет традиционное мероприятие. Его планируется проводить в Азербайджане каждый год в сентябре. Географически мы также стремимся сделать мероприятие традиционным, сфокусированным как на экономике страны, так и на экономическом сотрудничестве в нашем регионе", - отметил он.

Министр также обратил внимание на ряд важных документов, подписанных в первый день форума.

«Среди них мы хотели бы особо отметить проект в сфере недвижимости, реализуемый инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Баку. Это проект с инвестиционной стоимостью в несколько миллиардов долларов. Кроме того, я хотел бы напомнить о документах, подписанных с инвестиционной компанией, представляющей Саудовскую Аравию, о создании первого в нашей стране и в нашем регионе завода по опреснению морской воды", - отметил он.

М. Джаббаров подчеркнул, что общая стоимость документов и проектов, подписанных только в первый день форума, составляет более 5,5 миллиарда долларов США.

"Завтра, во второй день форума, будет подписан ряд других важных документов. Они также будут охватывать экономические и инвестиционные проекты, реализуемые компаниями страны как в Азербайджане, так и за его пределами", - сказал министр.

