Азербайджано-словацкие отношения поднялись до уровня стратегического партнерства - Сахиба Гафарова (Обновлено)

БАКУ/ Trend/ - Азербайджано-словацкие отношения поднялись до уровня стратегического партнерства.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в совместном заявлении для прессы с председателем Национального совета Словакии Рихардом Раши.

"Визит председателя Национального совета Словакии Рихард Раш в Азербайджан является показателем высокого уровня межпарламентских связей между двумя странами. Все визиты на самом деле являются результатом последовательного подхода, который мы демонстрируем в развитии наших межпарламентских отношений. У нас общая позиция относительно дальнейшего расширения этих связей", - сказала спикер.

Она отметила, что сотрудничество между парламентами является частью азербайджано-словацких отношений:

"В последние годы связи между нашими странами значительно развились и поднялись до уровня стратегического партнерства. Взаимные визиты и встречи президентов Азербайджана и Словакии являются показателем активного политического диалога между двумя странами. Именно этот диалог позволяет лидерам стран обсуждать текущее состояние отношений и рассматривать новые направления сотрудничества.

Если обратить внимание на различные аспекты двусторонних связей, мы увидим, что успешное сотрудничество уже осуществляется в таких сферах, как экономика, торговля, энергетика и оборонная промышленность. В то же время необходимо подчеркнуть наличие большого потенциала для дальнейшего расширения связей и по другим направлениям.

Проводится соответствующая работа и по расширению договорно-правовой базы. С точки зрения дальнейшего укрепления связей между нашими народами особое значение имеет сотрудничество в гуманитарной сфере».

С. Гафарова сообщила, что на прошедшей сегодня встрече делегаций были подробно обсуждены межпарламентские связи и подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между двумя парламентами:

"Этот документ приведет к дальнейшему расширению наших связей. Так, документ охватывает ряд важных направлений, касающихся сотрудничества групп дружбы, соответствующих комитетов, делегаций в международных организациях и аппаратов парламентов".

Спикер добавила, что Р. Раши в рамках визита в Азербайджан также посетит освобожденные от оккупации земли:

"Это будет уже второй визит Р. Раши в Карабах. Считаю, что масштабы восстановительных работ, проведенных в Карабахе за период с 2022 года, приятно удивят Р. Раши. Делегация парламента Словакии также посетит село Баш Гярвянд Агдамского района. Строительство этого села осуществляется словацкими компаниями. Мы высоко ценим поддержку Словакии в восстановлении Карабаха. Это село станет примером азербайджано-словацкой дружбы на освобожденных от оккупации землях".