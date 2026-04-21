Работа Бакинского метро восстановлена (Обновлено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:52)

БАКУ /Trend/ - Работа Бакинского метро восстановлена.

Об этом Trend сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

Сообщается, что движение поездов по линиям полностью обеспечено с соблюдением установленных интервалов.

"Еще раз приносим извинения пассажирам за возникшие неудобства и благодарим за проявленное понимание", — добавили в ведомстве.

БАКУ /Trend/ - На данный момент принимаются оперативные меры по устранению неисправности, возникшей при подаче высокого напряжения на контактный рельс.

Как сообщили Trend в ЗАО «Бакинский метрополитен», в течение часа деятельность метрополитена будет восстановлена.

"Приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства и благодарим за проявленное понимание", - сказали в ЗАО.

13:27

Проведена безопасная эвакуация пассажиров из поездов, оставшихся в тоннеле на перегоне «Гара Гараев — Нариманов».

Как сообщили Trend в ЗАО «Бакинский метрополитен», в настоящее время продолжаются меры по устранению технической неисправности.

13:15

Во время неисправности, возникшей при подаче высокого напряжения на контактный рельс в Бакинском метрополитене, какой-либо угрозы для жизни сотрудников метро и пассажиров не зафиксировано.

13:06

На всех станциях ЗАО «Бакинский метрополитен» введено временное ограничение на вход пассажиров.

Как сообщили Trend в ЗАО, сегодня около 12:10 на перегоне «Улдуз — Нариманов» возникла неисправность в подаче высокого напряжения на контактный рельс.

В целях безопасности на станциях «Улдуз» и «Нариманов» проводится эвакуация пассажиров. По этой причине движение поездов в направлении «Нариманов — Ахмедлы» ограничено.

В настоящее время принимаются меры по устранению проблемы и восстановлению подачи напряжения.